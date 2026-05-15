Calvin B Taylor Bankshares hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Calvin B Taylor Bankshares veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 1,44 USD. Im letzten Jahr hatte Calvin B Taylor Bankshares einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Calvin B Taylor Bankshares in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,4 Millionen USD im Vergleich zu 10,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at