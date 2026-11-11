Camber Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Camber Energy hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Camber Energy ein EPS von -0,020 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at