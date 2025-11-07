Cambi ASA Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Cambi ASA Registered hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,24 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cambi ASA Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,270 NOK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 256,8 Millionen NOK – das entspricht einem Abschlag von 7,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 277,5 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at