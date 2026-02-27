|
27.02.2026 06:31:29
Cambi ASA Registered legte Quartalsergebnis vor
Cambi ASA Registered hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,170 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Cambi ASA Registered 244,7 Millionen NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 233,9 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,810 NOK beziffert, während im Vorjahr 0,940 NOK je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,07 Milliarden NOK ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,03 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,06 NOK geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 1,08 Milliarden NOK gerechnet.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.