Cambi ASA Registered legte Quartalsergebnis vor

Cambi ASA Registered hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,170 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Cambi ASA Registered 244,7 Millionen NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 233,9 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,810 NOK beziffert, während im Vorjahr 0,940 NOK je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,07 Milliarden NOK ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,03 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,06 NOK geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 1,08 Milliarden NOK gerechnet.

Redaktion finanzen.at