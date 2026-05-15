Cambi ASA Registered legte Quartalsergebnis vor

Cambi ASA Registered hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 NOK je Aktie generiert.

Cambi ASA Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 178,7 Millionen NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 225,1 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at