Cambi ASA Registered legte Quartalsergebnis vor

Cambi ASA Registered veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 NOK, nach 0,560 NOK im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 264,9 Millionen NOK – eine Minderung von 22,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 341,8 Millionen NOK eingefahren.

Redaktion finanzen.at