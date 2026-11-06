Cambi ASA Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Cambi ASA Registered hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 NOK. Im Vorjahresviertel hatte Cambi ASA Registered 0,240 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 269,0 Millionen NOK, während im Vorjahreszeitraum 256,8 Millionen NOK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at