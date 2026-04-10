Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-
10.04.2026 06:31:29

Cambium Networks: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Cambium Networks präsentierte in der am 07.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2024 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,25 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 40,3 Millionen USD gegenüber 40,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,650 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -2,810 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 19,48 Prozent auf 177,29 Millionen USD. Im Vorjahr hatte Cambium Networks 220,19 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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