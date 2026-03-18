Vietnam Aktie
WKN DE: A0J2ZW / ISIN: KYG9361X1043
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18.03.2026 09:58:28
Cambodia turns to Singapore, Malaysia for fuel as Vietnam, China restrict supplies
About a third of the 6,300 petrol stations in the country of nearly 18 million people have shut since last WednesdayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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