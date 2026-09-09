Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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09.09.2026 14:59:28
Cambodia's floating schools hit by rising fuel costs
The Iran war has sent fuel prices higher in Cambodia, squeezing families who rely on fishing and boats for their livelihoods. For children living on Tonle Sap, rising fuel costs pose yet another barrier to education.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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