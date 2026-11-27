Cambria Gold Mines hat am 25.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,07 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,640 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at