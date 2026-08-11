Cambricon Technologies A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cambricon Technologies A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,11 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 3,11 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,77 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at