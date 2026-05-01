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01.05.2026 06:31:29
Cambricon Technologies A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Cambricon Technologies A veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 2,40 CNY gegenüber 0,850 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cambricon Technologies A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 159,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,88 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,11 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,79 CNY sowie einem Umsatz von 2,89 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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