Cambricon Technologies A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cambricon Technologies A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,08 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cambricon Technologies A 0,650 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 1,89 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 989,2 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,93 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren -1,090 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 6,50 Milliarden CNY – ein Plus von 453,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Cambricon Technologies A 1,17 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 5,01 CNY geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 6,79 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at