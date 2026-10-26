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26.10.2026 06:31:29
Cambricon Technologies A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cambricon Technologies A hat am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 2,23 CNY. Im letzten Jahr hatte Cambricon Technologies A einen Gewinn von 0,910 CNY je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cambricon Technologies A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 104,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,53 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,73 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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