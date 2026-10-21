Cambridge Holdings Aktie
WKN DE: A0YHXZ / ISIN: US1321982019
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21.10.2026 19:52:01
Cambridge-Analytica-Skandal: Facebook-Mutter Meta zu 25 Milliarden Dollar Strafe verurteilt
Die Firma Cambridge Analytica erlangt 2016 weltweite Bekanntheit durch den Missbrauch der Daten von Millionen Facebook-Nutzern. Nun fällt ein Urteil, dass den Mutterkonzern des sozialen Netzwerks hart treffen könnte.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu Cambridge Holdings Ltd
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|13:24
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|12:57
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|08:29
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:22
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:24
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|12:57
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|08:29
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:22
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:24
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|12:57
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|08:29
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:22
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|590,20
|-5,08%
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