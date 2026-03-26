Cambridge Chocolate Technologies Spolka Akcyjna Bearer: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Cambridge Chocolate Technologies Spolka Akcyjna Bearer hat am 23.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 PLN je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cambridge Chocolate Technologies Spolka Akcyjna Bearer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 0,2 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,040 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cambridge Chocolate Technologies Spolka Akcyjna Bearer ein EPS von -0,060 PLN in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 81,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 2,01 Millionen PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 0,38 Millionen PLN.

Redaktion finanzen.at