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02.06.2026 06:31:29
Cambridge Technology Enterprises: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Cambridge Technology Enterprises hat am 30.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,96 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -3,170 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 398,8 Millionen INR, gegenüber 505,3 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 21,08 Prozent präsentiert.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,240 INR gegenüber -24,480 INR im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 9,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,81 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,99 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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