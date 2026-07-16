Cambridge Holdings Aktie
WKN DE: A0YHXZ / ISIN: US1321982019
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16.07.2026 06:00:21
Cambridge university looks to boost UK manufacturing with pioneering wind tunnel
Project is part of ambitious goal to cut development times drastically and ultimately attract venture capital backingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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