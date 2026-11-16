CAMBUCI: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CAMBUCI äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 BRL. Im Vorjahresviertel waren 0,410 BRL je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,90 Prozent auf 98,3 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 105,6 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at