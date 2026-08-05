Cambuci stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cambuci hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,29 BRL je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cambuci noch ein Gewinn pro Aktie von 0,480 BRL in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,61 Prozent zurück. Hier wurden 94,1 Millionen BRL gegenüber 99,7 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at