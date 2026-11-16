Cambuci stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cambuci veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,33 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cambuci 0,410 BRL je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 98,3 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 105,6 Millionen BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at