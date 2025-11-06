|
Cambuci zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cambuci ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cambuci die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 0,41 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cambuci 0,490 BRL je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,04 Prozent auf 105,6 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 124,3 Millionen BRL gelegen.
