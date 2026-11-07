Camden National Aktie
WKN: 930042 / ISIN: US1330341082
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07.11.2026 18:45:02
Camden National: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, Camden National (NASDAQ:CAC) announced third quarter net income of $22.8 million and diluted earnings per share of $1.34. The bank's expanding deposit base and disciplined cost management help protect returns across changing market conditions.
Three things management said stand out.
Expanding core deposits gives a bank lower-cost funding to support future loan growth. A healthier funding mix protects profit margins when borrowing costs stay elevated.
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