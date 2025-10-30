Camden National: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Camden National lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,900 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Camden National in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 95,0 Millionen USD im Vergleich zu 74,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at