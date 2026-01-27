Camden National Aktie

Camden National für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 930042 / ISIN: US1330341082

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.01.2026 15:00:37

Camden National Corp. Announces Climb In Q4 Bottom Line

(RTTNews) - Camden National Corp. (CAC) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $22.55 million, or $1.33 per share. This compares with $14.66 million, or $1.00 per share, last year.

Excluding items, Camden National Corp. reported adjusted earnings of $22.59 million or $1.33 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 52.3% to $53.91 million from $35.40 million last year.

Camden National Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $22.55 Mln. vs. $14.66 Mln. last year. -EPS: $1.33 vs. $1.00 last year. -Revenue: $53.91 Mln vs. $35.40 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Camden National Corp

mehr Nachrichten