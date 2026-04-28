Camden National Aktie
WKN: 930042 / ISIN: US1330341082
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28.04.2026 14:23:18
Camden National Corp. Profit Declines In Q1
(RTTNews) - Camden National Corp. (CAC) revealed earnings for first quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $21.88 million, or $1.29 per share. This compares with $22.56 million, or $1.33 per share, last year.
Excluding items, Camden National Corp. reported adjusted earnings of $21.88 million or $1.29 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 4.5% to $78.37 million from $82.04 million last year.
Camden National Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $21.88 Mln. vs. $22.56 Mln. last year. -EPS: $1.29 vs. $1.33 last year. -Revenue: $78.37 Mln vs. $82.04 Mln last year.
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