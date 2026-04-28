Camden National Corp. Profit Declines In Q1

(RTTNews) - Camden National Corp. (CAC) revealed earnings for first quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $21.88 million, or $1.29 per share. This compares with $22.56 million, or $1.33 per share, last year.

Excluding items, Camden National Corp. reported adjusted earnings of $21.88 million or $1.29 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 4.5% to $78.37 million from $82.04 million last year.

Camden National Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $21.88 Mln. vs. $22.56 Mln. last year. -EPS: $1.29 vs. $1.33 last year. -Revenue: $78.37 Mln vs. $82.04 Mln last year.