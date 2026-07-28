Camden National Corp. Q2 Income Advances

(RTTNews) - Camden National Corp. (CAC) released a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $23.02 million, or $1.35 per share. This compares with $14.08 million, or $0.83 per share, last year.

Excluding items, Camden National Corp. reported adjusted earnings of $23.02 million or $1.35 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 8.2% to $67.41 million from $62.28 million last year.

Camden National Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $23.02 Mln. vs. $14.08 Mln. last year. -EPS: $1.35 vs. $0.83 last year. -Revenue: $67.41 Mln vs. $62.28 Mln last year.