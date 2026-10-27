Camden National Aktie
WKN: 930042 / ISIN: US1330341082
|
27.10.2026 13:45:50
Camden National Corp. Reveals Increase In Q3 Income
(RTTNews) - Camden National Corp. (CAC) reported a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $22.82 million, or $1.34 per share. This compares with $21.19 million, or $1.25 per share, last year.
Excluding items, Camden National Corp. reported adjusted earnings of $22.82 million or $1.34 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.0% to $68.66 million from $65.39 million last year.
Camden National Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $22.82 Mln. vs. $21.19 Mln. last year. -EPS: $1.34 vs. $1.25 last year. -Revenue: $68.66 Mln vs. $65.39 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Camden National Corp
|
26.10.26
|Ausblick: Camden National präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: Camden National veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
27.07.26
|Ausblick: Camden National legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Camden National stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Camden National Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Camden National Corp
|50,50
|2,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.