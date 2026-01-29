Camden National gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Camden National hat am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,33 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Camden National 96,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 75,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,84 USD. Im Vorjahr hatte Camden National 3,62 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 373,18 Millionen USD – ein Plus von 27,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Camden National 293,77 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at