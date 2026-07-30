Camden National: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Camden National lud am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,830 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 93,5 Millionen USD gegenüber 92,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at