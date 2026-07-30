Camden Property Trust Reports Lower Q2 Revenue And Earnings

(RTTNews) - Camden Property Trust (CPT) on Thursday, reported lower second-quarter revenue and profit.

Property revenue came at $392.9 million, down slightly from $396.5 million in the same period last year.

Net income attributable to common shareholders declined to $18.8 million from $80.7 million a year earlier. Earnings per share fell to $0.18 from $0.74.

The company reported funds from operations (FFO) of $174.2 million, compared with $184.2 million a year earlier, while Core FFO decreased to $175.1 million from $187.6 million. FFO per share edged up to $1.68 from $1.67, while Core FFO per share slipped to $1.68 from $1.70.

CPT is currently trading after hours at $113.85 up $0.56 or 0.49 percent on the New York Stock Exchange.