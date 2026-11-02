Cameco: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Cameco stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz wurde auf 619,1 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 614,6 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at