Cameco gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cameco hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,06 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cameco 0,740 CAD je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 877,0 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 813,8 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at