Cameco Aktie
WKN: 882017 / ISIN: CA13321L1085
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13.04.2026 12:15:00
Cameco in 3 Years: What the Energy Supercycle Could Mean for This Stock
The world is entering a new supercycle of electrification, with peak electricity demand expected to increase by 40% by 2035, according to a 2025 report by the International Energy Agency. That's largely due to climate change, which has increased demand for cooling, but data centers and artificial intelligence (AI) play a role, particularly in the U.S.The key question for many is, who benefits from this rising demand? Nearly all renewable energy companies, but one group that stands out is uranium producers, as nuclear fuel is increasingly used for steady power needs.As the largest pure-play, publicly traded uranium producer in the world, Cameco (NYSE: CCJ) is uniquely positioned to capture the value created by a widening supply demand deficit. Its shares have risen by more than 27% so far this year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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