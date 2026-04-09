Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
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09.04.2026 20:45:00
Cameco Is One of 2026's Biggest Winners. Here's the 3-Year Outlook.
Cameco (NYSE: CCJ), the world's second-largest uranium miner, isn't usually considered a high-growth stock. But this year, its stock has risen 26% while the S&P 500 has stayed nearly flat. It's also rallied nearly 360% over the past three years, outpacing the S&P 500's 66% gain. Let's see why Cameco crushed the market, and where its stock might be in 3 years.Cameco, which is based in Canada, operates uranium mines in Canada, the U.S., and Kazakhstan. It mined roughly 15% of the world's uranium in 2025, making it the second largest uranium miner after Kazatomprom, Kazakhstan's national atomic company.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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