Cameco präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cameco hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat Cameco 614,6 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 720,6 Millionen CAD umgesetzt worden.

