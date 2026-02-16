Cameco stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cameco hat am 13.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,46 CAD. Im letzten Jahr hatte Cameco einen Gewinn von 0,310 CAD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 1,20 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,35 CAD. Im letzten Jahr hatte Cameco einen Gewinn von 0,400 CAD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3,48 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Cameco einen Umsatz von 3,14 Milliarden CAD eingefahren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,40 CAD ausgegangen, während der Umsatz auf 3,45 Milliarden CAD prognostiziert worden war.

