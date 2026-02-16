16.02.2026 06:31:31

Cameco stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cameco hat am 13.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,46 CAD. Im letzten Jahr hatte Cameco einen Gewinn von 0,310 CAD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 1,20 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,35 CAD. Im letzten Jahr hatte Cameco einen Gewinn von 0,400 CAD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3,48 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Cameco einen Umsatz von 3,14 Milliarden CAD eingefahren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,40 CAD ausgegangen, während der Umsatz auf 3,45 Milliarden CAD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX kämpft um 25.000-Punkte-Marke -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen