Cameco Aktie
WKN: 882017 / ISIN: CA13321L1085
|
26.10.2026 08:47:02
Cameco Stock Is Down 42% From Its Record. Here's How I'd Buy It Around Its Oct. 30 Report.
Shares of uranium miner Cameco (NYSE:CCJ) ended trading on Oct. 23 at $78.60, their lowest close since September 2025. They dropped to a fresh 52-week low in trading that day.
At around $78 as I write, the stock has shed about 42% since Jan. 28, when it hit a record close of $134.09.
Uranium itself, though, is in solid shape. The long-term uranium price is the benchmark for the multiyear supply contracts most of the industry runs on. It was $96.50 a pound at the end of September -- above the $95 peak it reached in 2007 and held into early 2008.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cameco Corp.
|
15.10.26
|Erste Schätzungen: Cameco stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
30.07.26
|Ausblick: Cameco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: Cameco informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Cameco legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Cameco Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cameco Corp.
|70,34
|0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.