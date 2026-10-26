Paid Aktie

Paid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.10.2026 21:05:00

Cameco vs. Centrus vs. BWX Technologies: Ranking the 3 Nuclear Stocks That Get Paid Before a Reactor Is Built.

Cameco (NYSE: CCJ), Centrus (NYSE: LEU), and BWX Technologies (NYSE: BWXT) are all linchpins of the nuclear energy market. Cameco is one of the world's largest uranium miners; Centrus is a major uranium enricher, and BWX builds crucial nuclear components.

In theory, all three companies should benefit from the nuclear market's recent resurgence -- which was driven by new decarbonization initiatives, safer nuclear technologies, and the expansion of the power-hungry cloud infrastructure and AI markets. But over the past 12 months, Cameco's stock fell 8%, BWX's dipped 7%, and Centrus' plummeted 72%. Let's see why these three nuclear stocks fizzled out -- and which one is the best turnaround play.

Image source: Getty Images.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Paid IncShs

mehr Nachrichten

Analysen zu BWX Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BWX Technologies Inc Registered Shs 117,20 3,53% BWX Technologies Inc Registered Shs
Cameco Corp. 70,76 0,94% Cameco Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX schließt höher -- Wall Street geht stärker in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt blieb am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legte derweil zu. Die Wall Street zeigte sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen