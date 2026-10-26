Paid Aktie
WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045
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26.10.2026 21:05:00
Cameco vs. Centrus vs. BWX Technologies: Ranking the 3 Nuclear Stocks That Get Paid Before a Reactor Is Built.
Cameco (NYSE: CCJ), Centrus (NYSE: LEU), and BWX Technologies (NYSE: BWXT) are all linchpins of the nuclear energy market. Cameco is one of the world's largest uranium miners; Centrus is a major uranium enricher, and BWX builds crucial nuclear components.
In theory, all three companies should benefit from the nuclear market's recent resurgence -- which was driven by new decarbonization initiatives, safer nuclear technologies, and the expansion of the power-hungry cloud infrastructure and AI markets. But over the past 12 months, Cameco's stock fell 8%, BWX's dipped 7%, and Centrus' plummeted 72%. Let's see why these three nuclear stocks fizzled out -- and which one is the best turnaround play.
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Aktien in diesem Artikel
|BWX Technologies Inc Registered Shs
|117,20
|3,53%
|Cameco Corp.
|70,76
|0,94%
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