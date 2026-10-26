Cameco vs. Centrus vs. BWX Technologies: Ranking the 3 Nuclear Stocks That Get Paid Before a Reactor Is Built.

Cameco (NYSE: CCJ), Centrus (NYSE: LEU), and BWX Technologies (NYSE: BWXT) are all linchpins of the nuclear energy market. Cameco is one of the world's largest uranium miners; Centrus is a major uranium enricher, and BWX builds crucial nuclear components.

In theory, all three companies should benefit from the nuclear market's recent resurgence -- which was driven by new decarbonization initiatives, safer nuclear technologies, and the expansion of the power-hungry cloud infrastructure and AI markets. But over the past 12 months, Cameco's stock fell 8%, BWX's dipped 7%, and Centrus' plummeted 72%. Let's see why these three nuclear stocks fizzled out -- and which one is the best turnaround play.

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