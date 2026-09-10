Renewable Aktie

Renewable für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RN4Q / ISIN: US75971W2052

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.09.2026 20:51:01

Cameco vs. MP Materials: Which Crucial Renewable Energy Supplier Stock Is a Better Buy in 2026?

Investors looking to capitalize on global electrification and energy security often find themselves choosing between Cameco Corp (NYSE:CCJ) and MP Materials Corp (NYSE:MP). Both companies play vital roles in the global resource transition.

Cameco dominates the uranium market, providing fuel for nuclear reactors worldwide, while MP Materials focuses on rare-earth magnets used in everything from electric vehicles to smartphones. While they operate in different niches, both firms offer exposure to critical materials. You must decide whether you prefer the established profitability of nuclear fuel or the domestic growth potential of rar earths.

Cameco is a central figure in the global uranium industry, providing essential fuel services including mining, refining, and manufacturing. As a leader among nuclear energy stocks, the company sells its products and services to nuclear utilities across the globe. While the company does not disclose individual major customers in its regulatory filings, its role in the global energy supply chain is foundational to the world's nuclear power infrastructure.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cameco Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Cameco Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cameco Corp. 83,86 -3,10% Cameco Corp.
MP Materials Corp Registered Shs -A- 44,15 -5,66% MP Materials Corp Registered Shs -A-
Renewable Corp 0,00 -99,00% Renewable Corp

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen