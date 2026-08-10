Cameco Aktie
WKN: 882017 / ISIN: CA13321L1085
|
10.08.2026 21:05:00
Cameco vs. Uranium Energy: Which Uranium Stock Wins the Nuclear Restart?
The nuclear energy market fizzled out for roughly a decade after the 2011 Fukushima disaster, as cautious governments and utilities paused their nuclear expansion plans. But over the past few years, new decarbonization initiatives, the development of safer nuclear technologies, and the growth of the power-hungry cloud and AI markets have driven many utilities to restart their nuclear energy projects. To profit from that recovery, it might be a good idea to invest in uranium miners like Cameco (NYSE: CCJ) and Uranium Energy (NYSEMKT: UEC).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cameco Corp.
|
30.07.26
|Ausblick: Cameco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: Cameco informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Cameco legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Cameco stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Cameco Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cameco Corp.
|84,50
|0,36%
|Uranium Energy Corp.
|9,83
|0,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.