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WKN: 882017 / ISIN: CA13321L1085

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10.08.2026 21:05:00

Cameco vs. Uranium Energy: Which Uranium Stock Wins the Nuclear Restart?

The nuclear energy market fizzled out for roughly a decade after the 2011 Fukushima disaster, as cautious governments and utilities paused their nuclear expansion plans. But over the past few years, new decarbonization initiatives, the development of safer nuclear technologies, and the growth of the power-hungry cloud and AI markets have driven many utilities to restart their nuclear energy projects. To profit from that recovery, it might be a good idea to invest in uranium miners like Cameco (NYSE: CCJ) and Uranium Energy (NYSEMKT: UEC).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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