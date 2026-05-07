Cameco zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cameco hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,160 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Cameco mit einem Umsatz von insgesamt 845,4 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 789,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 7,09 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at