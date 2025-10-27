Camel Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Camel Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,15 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 3,81 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at