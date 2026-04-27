Camel Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Camel Group präsentierte in der am 24.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 CNY erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 3,85 Milliarden CNY, gegenüber 3,98 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,29 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at