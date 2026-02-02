Camelot Ghana präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Camelot Ghana hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Camelot Ghana vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 GHS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 GHS je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,5 Millionen GHS – ein Plus von 14,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Camelot Ghana 7,4 Millionen GHS erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,540 GHS beziffert, während im Vorjahr 0,380 GHS je Aktie in den Büchern standen.

Der Jahresumsatz wurde auf 37,56 Millionen GHS beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 28,11 Millionen GHS umgesetzt worden waren.

