Camex stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Camex hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,37 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,850 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 408,3 Millionen INR gegenüber 343,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at