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15.05.2026 06:31:29
Camex stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Camex hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,80 INR. Im Vorjahresviertel hatte Camex 0,120 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 413,5 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 372,1 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,21 INR. Im Vorjahr waren 1,83 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,50 Milliarden INR gegenüber 1,34 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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