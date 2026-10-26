Camex veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Camex hat am 23.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 1,02 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Camex -0,270 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Camex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 453,0 Millionen INR im Vergleich zu 372,2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at