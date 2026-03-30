Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
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30.03.2026 07:00:00
Camila Japur joins Tecan as Chief Financial Officer
Ad hoc announcement pursuant to Article 53 of the SIX Exchange Regulation Listing Rules Weiter zum vollständigen Artikel bei Tecan Group AG
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Nachrichten zu Tecan (N)
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07:04
|GNW-News: Camila Japur wird Chief Financial Officer bei Tecan (dpa-AFX)
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25.03.26
|GNW-News: Generalversammlung 2026: Tecan beantragt Wahl von drei neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats und eines neuen Präsidenten (dpa-AFX)
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24.03.26
|Börse Zürich: SPI schlussendlich in Grün (finanzen.at)
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24.03.26
|Optimismus in Zürich: SPI liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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24.03.26
|SPI-Handel aktuell: Anleger lassen SPI am Mittag steigen (finanzen.at)
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24.03.26
|SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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17.03.26
|Handel in Zürich: SPI nachmittags im Plus (finanzen.at)
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17.03.26
|Dienstagshandel in Zürich: SPI mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Tecan (N)
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|Tecan (N)
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